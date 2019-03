TSV 1860: Gorenzel will Bekiroglu halten

Was Bekiroglu, dessen Reaktion gegen Meppen mit die beste Saisonleistung war, wie kaum ein anderer Spieler versteht: Spieleröffnung. Der Karlsfelder ist einer der Sechzger (geworden), die es nicht nur draufhaben, sondern es sich auch zutrauen, einen Gegenspieler per Körpertäuschung oder Dribbling aussteigen zu lassen. Von der Riege ganz großer Löwen-Zehner wie Thomas "Icke" Häßler oder Piotr Nowak ist er freilich noch Welten entfernt. Aber: Die Richtung stimmt. Drei Treffer in 24 Spielen (plus ein Assist) bieten reichlich Steigerungspotenzial. Hat er, sagt Gorenzel: "Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht."