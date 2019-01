FC Bayern und die spannende Zehner-Frage

In der Hinrunde allerdings selten, in nur elf Partien kam James auf drei Tore und zwei Vorlagen. Kovac ließ ihn oft auf der Bank. Und wenn man dem Coach in Doha so zuhörte, könnte es für James auch erst mal bei einer Jokerrolle bleiben. "Es liegt an jedem selbst, sich wieder in die Mannschaft reinzuspielen", sagte Kovac über seinen Superstar. (Lesen Sie hier: So denkt Müller über Ribéry-Ausraster)