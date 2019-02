Mit Serena Williams und mehr Herzogin Meghan: Stargespickte Baby-Party in New York

Die Baby-Party fand im The Mark Hotel in Manhattan statt, insgesamt 15 von Meghans besten Freunden sollen vor Ort gewesen sein. Darunter Tennis-Ass Serena Williams (37) oder auch die Schauspielerin Abigail Spencer (37), wie Bilder zeigen, die das "Hello Magazine" veröffentlicht hat. Mit Spencer stand Meghan gemeinsam für die Serie "Suits" vor der Kamera. Auch Designerin Misha Nonoo und Stylistin Jessica Mulroney (39) wurden vor Ort gesichtet. Später ging es dann noch unter anderem mit Meghans gutem Freund Markus Anderson in The Polo Bar.