Hatten die Leipziger, bis zu diesem Samstagsabend der Liga-Primus, auch gegen Borussia Mönchengladbach, schafften in einer emotionalen, ja, hitzigen Partie nach einem 0:2-Rückstand immerhin noch ein 2:2. "Es ist noch ein weiter Weg und wir müssen immer an unsere Grenze gehen, um erfolgreich zu sein", meinte Trainer Julian Nagelsmann hinterher. Vor einer Woche hatte er seine Mannschaft nach der 0:2 Pleite in Frankfurt angemacht: "So wirst du am Ende halt nur Vierter - wenn es gut läuft."