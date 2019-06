Stadtrat stimmt am 26. Juni über die schwimmenden Dreiecke ab

Die Dreiecke sollen aus selbstschwimmendem Kunststoff bestehen und mit Holz belegt werden. Über Treppen können die Schwimmer dann in die Isar steigen. Ein weiterer Vorteil, so David: Die Form sorge dafür, dass größere Äste vorbeifließen könnten und die Strömung sich nicht verändere. Was sich sehr wohl verändern lässt, ist die Höhe der Inseln: je nach Pegel soll die sich nämlich anpassen können. Denn die Dreiecke sollen flexibel über Ösen am Ufer befestigt sein. Der Verein Isarlust hat das Konzept dem Stadtrat vorgelegt, am 26. Juni stimmt der darüber ab.