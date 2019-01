Mit Prinz Harry in Birkenhead Schwangere Herzogin Meghan: Farbenfroh wie nie!

Zuletzt ist die schwangere Herzogin Meghan (37) in eher gedeckten Farben in der Öffentlichkeit aufgetreten. Ein schwarzes Ensemble, einen grauen Mantel oder ein weinrotes Kleid gab es zum Beispiel in jüngster Vergangenheit zu bestaunen. Doch beim ersten öffentlichen Auftritt mit Ehemann Prinz Harry (34) im Jahr 2019 hat die Herzogin von Sussex mal wieder alle überrascht. In Birkenhead in der Grafschaft Merseyside im Nordwesten Englands ist sie in einem eleganten Colour-Blocking-Outfit aufgetaucht!