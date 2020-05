Betreiber: "Ausflug der besonderen Art"

Dass das aber wohl noch in jeglicher Hinsicht getoppt werden könnte, zeigt das neue Konzept des Lustras. Die Verantwortlichen des "Erlebnishotels" wollen - ganz nach Vorbild des Zollhaus-Drive-ins, nur ein bisschen anders - am nächsten Wochenende einen "Strip-Drive-through" mit "heißen Go-go-Girls und Deutschlands bekanntestem Nackt-Model und DJ Micaela Schäfer" veranstalten. Denn, so Peter Baumgartner vom Lustra: "Ziel ist es, Gäste für kurze Zeit den aktuellen Alltag vergessen zu lassen und einen kurzen Ausflug in einen Drive-through der besonderen Art zu ermöglichen."