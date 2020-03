Mit Meghan in Kanada Darf Prinz Harry nicht zu seinem kranken Vater?

Offenbar haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) auch in ihrer Wahlheimat Kanada keine Ruhe vor bösen Gerüchten. So behauptet die "Daily Mail" nun, die 38-Jährige habe ihrem Mann angeblich verboten, nach Großbritannien zu reisen. Zuvor hatte das Königshaus bestätigt, dass sich Harrys Vater Prinz Charles (71) mit dem Coronavirus infiziert hat. Der 71-Jährige befindet sich in seinem Anwesen in Schottland unter Quarantäne und soll nur milde Symptome haben, heißt es.