Mit iPhone oder Apple Watch zahlen Zahlen ohne Arena Card: FC Bayern beschert seine Fans

München - Der FC Bayern macht seinen Fans ein vorweihnachtliches Geschenk: Ab sofort ist man in der Allianz Arena nicht mehr auf die Arena Card angewiesen, das Warten an Aufladestationen ist damit vorbei. Wie der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Dienstagvormittag in der Arena bestätigte, können Fans ab dem Heimspiel gegen RB Leipzig am 19. Dezember mit Apple Pay bezahlen.