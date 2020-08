Auf dem Charity-Portal "United Charity" werden die Devotionalen an den Hochstbietenden versteigert. Der Erlös geht an einen guten Zweck. Manuel Neuers Fußballschuhe in Größe 46 2/3 stehen noch beim Mindestgebot von 100 Euro. Die Auktion läuft jedoch noch fast einen Monat. Die Schuhe weisen laut der Beschreibung "deutliche Gebrauchsspuren" auf und sind jeweils handsigniert.