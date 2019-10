In einer Machbarkeitsstudie des Büros ZPP German Engineering kann man schon gut ablesen, wie die Verlängerungs-U5 mal aussehen könnte. Die Planer haben dort sechs Trassenführungen untersucht, die von Neuperlach-Süd bis zum Ludwig-Bölkow-Campus führen, auch oberirdische, aus Kostengründen (denn ein unterirdischer Kilometer U-Bahn kostet happige 80 Millionen Euro). Es würde demnach vier neue Haltestellen geben: eine an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg, zwei in Ottobrunn und eine in Taufkirchen. Ein direkter Anschluss an die S-Bahn ist in keiner Trassenvariante geplant.