Laut BBC ist das Porträt das erste Foto von Prinz Philip, seit er am 24. Dezember des vergangenen Jahres das Krankenhaus verlassen konnte. In London hatte er sich vier Tage in einer Klinik behandeln lassen. Was es mit dem Krankenhausaufenthalt auf sich hatte, ist nicht bekannt. Auf dem neuen Bild trägt Philip einen blauen Blazer und Krawatte, während die Queen zu einem grauen, gelb-geblümten Kleid von Angela Kelly eine herzförmige Diamantbrosche präsentiert, die schon bei mehreren Auftritten zu sehen war.