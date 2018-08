Jeden Tag neue Bäder-Anträge

So oder so ähnlich muss sich das abspielen. Anders ist nur schwer zu erklären, was da in den vergangenen Tagen passiert ist. Denn kaum ist Sommerpause, kaum ist die letzte Sitzung im Rathaus vorbei, schon flattern bei den zuständigen Behörden jeden Tag neue Anträge für zusätzliche Bäder oder weitere Badeseen ins Haus. Die Vermutung liegt nahe, dass sich in den Sommerferien nun auch mal Stadträte an den Pool oder auf die Liegewiese flacken können, um dann aber festzustellen: Öha, ganz schön voll hier. Da muss man schleunigst etwas dagegen unternehmen.