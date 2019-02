Mit 339 PS Kurz nach dem Unfall: Prinz Philip verkauft seinen Luxus-Wagen

Mitte Januar hatte Prinz Philip einen Autounfall: Er war in der Nähe des königlichen Landsitzes Sandringham in Ostengland mit einem anderen Geländewagen unterwegs, als er mit einem Kleinwagen zusammenstieß. Eine Frau, die in dem Auto saß, hat sich bei dem Unfall das Handgelenk gebrochen. Der britische Royal blieb unverletzt.