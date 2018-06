Mission Titelverteidigung in Gefahr Mutlos, lustlos, glücklos: Die Noten zur Auftaktpleite gegen Mexiko

Mats Hummels: Zwischen Chicharito und Co. völlig überfordert und unsicher am Ball. Verlor ihn in der 23. Minute beim Dribbling, Mexiko fuhr einen Konter. Rutschte dann auch noch vor dem 0:1 viel zu weit aufgerückt im Mittelfeld aus und fand keinen Zugriff auf die Gegenspieler. Note: 6