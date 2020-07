Köllner über Großaspach: "Sie haben keinen Druck mehr"

Bei den Löwen lautet die Bilanz mit 59:50 Treffern plus neun, Rostock (12), Duisburg (16) und Braunschweig (11) sind in Reichweite. Nur der FC Ingolstadt (21) hat ordentlich vorgelegt, doch Sechzig könnte es im finalen Aufeinandertreffen am Samstag selbst beeinflussen. Vorher zählt für Köllner nur der Mittwoch. "Viele werden sagen: Das ist von der Papierform her einfach und erwarten, dass 1860 einen klaren Sieg einfährt", sagt Köllner, doch er stellt klar: Die Rechnung macht der Löwen-Dompteur nicht mit.