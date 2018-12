Tunnel-Projekte stehen auf der Streichliste

Richtig hohe Tunnelbau-Beträge hat Kämmerer Christoph Frey (SPD) fürs nächste Jahr zwar gar nicht vorgesehen. In den Büchern stehen lediglich zwei Millionen an Planungskosten: die eine Million für den Tunnel an der Landshuter Allee, die andere Million für den Tunnel an der Schleißheimer Straße. Doch auch diese Posten wollen die Grünen gerne streichen.