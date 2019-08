Isarinselfest setzt 2019 auf lokale Micro-Brauereien

Ein urbaneres Image und mehr Vielfalt im Angebot verspricht sich das Fest davon und möchte außerdem auch mehr bieten als fünf coole neue Helle. Die experimentierfreudigen Start-ups planen mit einem breiten Angebot an Craft-Bieren aufzuwarten und so die Besucher für ihre Produkte zu gewinnen. Münchner Veranstaltungen sind für die Jungbrauer essenziell, um ihre Marke bekanntzumachen. So war IsarKindl dieses Jahr auch auf dem Hans-Sachs-Straßenfest und dem CSD vertreten.