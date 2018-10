Etwa Schauspielerin Michaela May, die in dieser Woche zum Drehen nach Mallorca entschwindet – und sich so über den Taler freut, dass sie zur Musik der "Großstadt Boazn" ein Tänzchen hinlegt. Am Anfang ihrer Karriere, erzählt May, habe man ihr das Bairische ja noch aberziehen wollen (und aus ihrem Nachnamen Mittermayr wurde May – schon allein, um nicht für eine Skifahrerin gehalten zu werden). May: "Erst Helmut Dietl war dann der Retter meines Bairisch" – in Serien wie den "Münchner Geschichten": "Bei Helmut durfte ich immer bayerisch sein."