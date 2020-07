Dinner und Whirlpool

"P.S. Wir fahren nachher noch ganz schick essen, nehme euch gerne in meiner Story mit", hatte Laura Müller in ihrem ersten Post bereits angekündigt. Und in der Tat, in einer weiteren Story ist zu sehen, dass das verliebte Ehepaar abends mit Wendlers Tochter, Adeline Norberg (18), in Bonita Springs, Florida, zum Essen verabredet war.