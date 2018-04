Schüsse, Schreie, Explosionen Bilder: So war die Terror-Übung am Hauptbahnhof

Terror-Anschlag in München: Ein Horrorszenario, an das man gar nicht denken mag, aber muss. Vor allem Polizei und Rettungskräfte, die Dienstagnacht mit 2.000 Beteiligten diesen Ernstfall am Hauptbahnhof durchgespielt haben. Die AZ war dabei.