"Meine unglaubliche Ehefrau" So liebevoll gratuliert Prinz Harry seiner Meghan zum Geburtstag

Herzogin Meghan feiert am heutigen Sonntag ihren 38. Geburtstag. Ihr Ehemann, Prinz Harry (34), gratulierte auf dem gemeinsamen Instagram-Account des royalen Paares bereits mit liebevollen Worten: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, an meine unglaubliche Frau. Danke, dass du mich auf diesem Abenteuer begleitest! - In Liebe, H", schrieb er zu einem Foto, das während einer gemeinsamen Auslandsreise des Paares im Oktober 2018 in Togo entstand.