Nicht nur am Münchner Gärtnerplatz kam es lautstarken Open-Air-Partys am Wochenende. In der Nacht zum Samstag lösten die Einsatzkräfte eine Feier am Isarufer an der Brudermühlbrücke auf. Dort feierten rund 300 Personen bis tief in die Nacht. Die Beamten beendeten die Party und stellten die Personalien der Feiernden fest.