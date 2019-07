Laut Hanusch benennt Kiefer jedoch Gefahren, die gar nicht existieren. "So etwas nutzt am Ende der AfD", sagt die Grüne. Dass Kiefer mit seinem Vorschlag in die "AfD-Ecke" gestellt werde, ärgert ihn: "Da werden teils Sachen gesagt und Witze gemacht, das ist arrogant und herablassend." Man sieht: Auch im Bezirksausschuss ist der Wahlkampf bereits in vollem Gang.