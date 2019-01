Sein Kollege der Notaufnahme in der Innenstadt, Markus Wörnle, macht die gestiegene Arbeitsbelastung als Grund aus: So sei das Patientenaufkommen in seiner Notaufnahme in den vergangenen Jahren um 40 Prozent gestiegen. Damit verlängerten sich zwangsläufig die Wartezeiten. Weil in den Notaufnahmen Patienten nicht nach der Reihenfolge des Ankommens, sondern nach der Dringlichkeit behandelt würden, führe dies zu Spannungen. "Das Phänomen ist ein Spiegelbild der Gesellschaft", sagt Fuchshuber. "Jeder ist sich selbst der Nächste und hält seine Behandlung für die dringendste." Problematisch sei, dass die allgemeinen Krankenhäuser Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen nicht von den Krankenkassen refinanziert bekämen.