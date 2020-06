Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) eröffnete in der Elisenstraße den ersten von insgesamt sechs Pop-up-Radwegen in München. Entlang des Alten Botanischen Gartens, zwischen Lenbachplatz und Dachauer Straße, wurde am Montag dafür in beiden Fahrtrichtungen eine Autospur in einen deutlich gelb markierten Radfahrstreifen umgewandelt.