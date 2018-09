Angesichts der prekären Lage auf dem Münchner Wohnungsmarkt unternehme die Stadt große Anstrengungen, neue Wohnungen, insbesondere für kleine und mittlere Einkommensgruppen, zu bauen und die entsprechende soziale Infrastruktur zu schaffen. "Umso wichtiger ist es, dass nicht ein zusätzlicher Bedarf an Neubau und damit zusätzliche Last für die Kommune dadurch entsteht, dass die angestammte Bevölkerung durch Aufwertungen aus ihren Vierteln verdrängt wird." Die Forderung trifft einen Nerv, wie die große Mieter-Demo am Samstag in München gezeigt hat.