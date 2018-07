Rad & Tat fordern "nur ein Stück Wiese"

So würden sich das auch die Olgas wünschen, nur macht ihnen der BA bei seiner Sitzung am Dienstag wohl einen Strich durch die Rechnung. Denn ohne den BA – heißt es bei der Stadt – bekommen sie die Fläche im Siemenspark nicht. Im Westend versucht der neu gegründete Wagenplatzverein Rad & Tat eine Fläche in der Ganghoferstraße zu beleben. Dort soll irgendwann mal eine Schule entstehen, so lange liegt das Grundstück brach.

Seit Januar ziehen sich die Gespräche mit den Verantwortliche hin, der Mietbeginn im Sommer wurde schon in Aussicht gestellt. Dann wurde der zuständige Mitarbeiter im Kommunalreferat ausgetauscht und die Arbeit ging wieder von vorne los. "Wir fordern ja nicht viel, nur ein Stück Wiese", sagt Flo von Rad & Tat. Ungenutzte Brachfläche, die sie mit ihrem alternativen Leben beleben – und für die sie im Übrigen Miete an die Stadt und Nebenkosten zahlen.

Denn Wagenplatz heißt eben nicht Wagenburg. Sondern ein Platz, auf dem man sich untereinander und den Menschen im Viertel hilft, ein ressourcenschonendes Leben vorlebt – und oft Plenum macht. (AZ-Kommentar: Wagenplätze? Es bräuchte nicht viel)