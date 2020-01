"Megxit" schon vor der Hochzeit? Queen bot Harry und Meghan an, auf ihre royalen Titel zu verzichten

Sie hatten offenbar ihre Chance: Königin Elisabeth II. (93) soll Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) schon vor ihrer Hochzeit im Mai 2018 das Angebot gemacht haben, ohne royale Titel zu leben. "Die Queen wollte von Anfang an einen reibungslosen Übergang für Meghan schaffen", sagte ein royaler Insider gegenüber der britischen Boulevardzeitung "The Sun". "Das Angebot hätte es ihr ermöglicht, ihre Karriere fortzusetzen", so der Insider weiter. Meghan hätte damals jedoch "gerne" die Schauspielerei an den Nagel gehängt, um ein "arbeitendes Mitglied der königlichen Familie" zu werden.