"Megxit" besiegelt Palast verrät: Ab April sind Harry und Meghan keine Royals mehr

Am 7. März besuchen Harry und Meghan gemeinsam das Mountbatten Festival of Music in der Royal Albert Hall. Im Rahmen des Internationalen Frauentags am 8. März absolviert Meghan ebenfalls einen Auftritt - Details sind noch unbekannt. Außerdem geht es für alle Royals anlässlich des Commonwealth Days am 9. März zum Gottesdienst in die Londoner Westminster Abbey.