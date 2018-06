Schrille Outfits, riesiger Federschmuck und Kopfbedeckungen, die an den Karneval in Rio erinnern – auch Herzogin Markle staunt über die irre Hut-Show am Rande der Pferderennbahn. Ganz in weiß strahlt sie an der Seite von Prinz Harry und verzaubert die royalen Fans mit ihrem stylischen Debüt.