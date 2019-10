Die Klub-WM findet im Sommer 2021 in mehreren chinesischen Städten statt. Aus der Bundesliga und anderen europäischen Spitzenligen hatte es zunächst Kritik an dem aufgeblähten Wettbewerb gegeben. Europa hätte sogar zwölf der 24 Startplätze haben können, doch wegen der kritischen Haltung wurde beim FIFA-Frühjahrs-Meeting in Miami die Europa-Quote auf acht Teams reduziert. Dies könnte nun gerade den deutschen Fußball um einen Startplatz bringen. Das FIFA-Council hatte am Donnerstag wie erwartet China den Zuschlag als Premieren-Gastgeber erteilt. Im Dezember 2019 und 2020 findet die Klub-WM letztmals im alten Format mit sieben Teams in Katar statt.