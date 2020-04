Superbloom nun im September 2021

Einen neuen Termin gibt es aber bereits: Am 4. und 5. September 2021 soll das Festival nun in München starten. Wegen Corona müssen in der Landeshauptstadt etliche Großveranstaltungen und Events abgesagt werden. Unter anderem falls so heuer die Wiesn, das Stadtgründungsfest, das Sommer-Tollwood und das Isarinselfest aus.