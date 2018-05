Ergebnis: Die Grünen werden im Stadtteil-Parlament überstimmt. Ihr Antrag wird abgelehnt.

Martha Hipp resümiert: "Es ist schrecklich. Alle neuen Ideen werden weggefegt mit dem Argument: Der Verkehr leidet. Für mich ist unverständlich, wieso die radlfreundliche SPD nicht mit uns mitmacht. Aber wir bleiben dran."

Die Grüne, die als Assistentin am Architektur-Lehrstuhl der TU arbeitet, hat Hoffnung. Denn der Sommer werde wieder zeigen, wie unübersichtlich und ungemütlich eng es in den Problemstraßen ist: bei Sonnenschein und an lauen Abenden.

