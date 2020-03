Max Giesinger als Gast "Die Quarantäne-WG": Jauch, Pocher und Gottschalk im Corona-Talk

Not macht auch bei den TV-Sendern wie RTL erfinderisch. Kurzerhand wurde dort die Quizshow "Wer wird Millionär" um eine Stunde verschoben und stattdessen Moderator Günther Jauch (63), Showgröße Thomas Gottschalk (69, "Die Supernasen") sowie Komiker Oliver Pocher (42) zur besten Sendezeit in die "Quarantäne-WG" gesteckt. Per Videoschalte unterhielten sich die drei noch mit leichten Abstimmungsschwierigkeiten über ihre Erfahrungen und Ängste während der Corona-Krise, zudem plauderten sie mit diversen Gästen.