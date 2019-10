München - An 14 Stellen in der Stadt sollen Busse schneller vorankommen. In dem Maßnahmenpaket, das der Stadtrat jetzt beschlossen hat, geht es um Buslinien, bessere Ampelschaltung und Halteverbote für Autos. Doch ob die geplanten Maßnahmen Busse wirklich beschleunigen werden, bezweifeln einige. Ein Kritikpunkt gilt den Plänen für die Wendl-Dietrich-Straße, die Dietlindenstraße und die Herzogstraße. Hier sind gemeinsame Bus- und Radspuren geplant.