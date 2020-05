Milbertshofen - Ein Einsatz wegen Ruhestörung endete für die Münchner Polizei mit einem erheblichen Drogenfund. Die Beamten fuhren laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch in die Knorrstraße in Milbertshofen, weil in einem Haus eine Ruhestörung gemeldet worden war. Im Treppenhaus bemerkten die Einsatzkräfte starken Marihuana-Geruch aus der Wohnung eines 27-Jährigen.