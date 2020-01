Dennoch: So wirklich ruhig ist es an der Grünwalder Straße nicht. Grund dafür sind die Äußerungen von Präsident Robert Reisinger beim Löwen-Stammtisch im Maximilianeum am Dienstagabend. Die daraus resultierenden Diskussionen sind natürlich auch an den sportlich Verantwortlichen nicht vorbeigegangen.