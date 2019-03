München - Nach der neuerlichen Kritik von Dietmar Hamann an Robert Lewandowski hat der Berater des Torjägers vom FC Bayern via Twitter reagiert: "Der @DietmarHamann hört nicht auf. Nun ist es die fehlende Hilfe für jüngere Spieler, vor 4 Wochen war er kein Team Player und hatte sportliche Defizite. @FCBayern Mal sehen was es nächste Woche ist?"