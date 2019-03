Knapp eine Woche nach dem Rauswurf durch Joachim Löw hat der Innenverteidiger eine klare Ansage in Richtung des Bundestrainers gemacht. "Hinnehmen und mal schauen, was noch passiert, und ob das letzte Wort in der Geschichte schon gesprochen ist", antwortete Hummels, angesprochen auf sein Aus im DFB-Team, nach der bitteren 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool bei Sky.