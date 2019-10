350 Promis feiern in den Münchner Eisbach Studios

Der Reihe nach: In den neuen Eisbach-Studios in Zamdorf tauchten die Gäste (Schauspieler, Influencer, Design-Experten, Journalisten, Cartier-Kunden) in eine unkonventionelle Oper ein. Das Clash-Konzept, also der Zusammenstoß von Gegensätzen, zog sich durch das gesamte Fest, das in drei Akte gegliedert war. Im Klartext hieß das: Ständig gab es eine neue Überraschung.