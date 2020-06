Der Nationalspieler soll pünktlich zur Europameisterschaft nächsten Jahres neben anderen Fußballgrößen wie Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo und Teamkollege Manuel Neuer in dem berühmten Museum zu sehen sein. "Man weiß, dass hier große Persönlichkeiten dargestellt werden, großartige Sportler. Von daher ist das schon was Besonderes für mich", sagte Kimmich laut Pressemitteilung vom Donnerstag. "Es ist sehr schön, wenn bald so eine Wachsfigur in Berlin stehen wird. Das heißt, dass man was geleistet hat, dass die Leute sich für einen interessieren."