"Team Profifußball" mit Bernhard Winkler und Senta Auth

Das "Team Profifußball - gemeinsam für Sechzig" hatte sich jüngst mit neun Mitgliedern vorgestellt, darunter Ex-Profi Bernhard Winkler, Groß-Gastronom Thomas Hirschberger und die bekannte Schauspielerin Senta Auth (Dahoam is' dahoam). In der Gruppe will dieser Zusammenschluss bei der Verwaltungsratswahl am 22. Juli antreten, deutliche Kritik an der aktuellen Führung um Präsident Robert Reisinger inklusive.