TSV 1860: "Macht das Sechzger voll" wird gut angenommen

Ohnehin wird die Aktion bislang sehr gut angenommen: Bis Anfang vergangener Woche waren bereits rund 15.000 Geistertickets verkauft worden, was einem Gegenwert von etwa 270.000 Euro entspricht. In den Tagen darauf erhielt die Initiative nochmal einen verstärkten Zulauf, wie Finanz-Boss Michael Scharold am Dienstag erklärte.