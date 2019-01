In einer knallengen roten Lederhose nimmt Lilly Becker am Samstagabend bei der "Promi-Darts-WM" teil. Dabei passiert ihr ein kleines Malheur. Der Noch-Ehefrau von Boris Becker platzt die Hose. Moderator Christian Düren, bekannt aus "taff", fordert Lilly Becker auf, ihren Hintern doch in die TV-Kamera zu zeigen.