Oft mit derbem Humor und manchmal haarscharf am Grat des guten Geschmacks - das Unternehmen scheut sich nicht vor großen Namen. Merkel, Mollath, Weselsky, Beck und auch Gauland können ein Lied davon singen: In der Werbeagentur, die die Kampagnen der Autovermietung verantwortet, sind Profis am Werk. Mit gutem Gespür für den richtigen Zeitpunkt, in ein aktuelles (Aufreger)-Thema hineinzugrätschen und auf Kosten der meist prominenten Protagonisten ein bestimmtes Vehikel aus der Sixt-Flotte anzupreisen. Nun hat es also auch die Regierungskrise in Österreich getroffen.