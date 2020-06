Wagen Harry (35) und Meghan (38) etwa offiziell den Schritt zurück in die Öffentlichkeit? Wie unter anderem die US-Zeitung "Los Angeles Times" berichtet, habe das Paar jüngst einen Vertrag mit einer renommierten Redneragentur in New York unterzeichnet, in deren Kartei sich Namen wie Bill Clinton (73), Serena Williams (38), Matthew McConaughey (50, "Interstellar") oder gar Barack (58) und Michelle Obama (56) befinden.