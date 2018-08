Als Langwieders Neffe vor einigen Jahren in Mexico war, entdeckte er in einer Spelunke Bilder der Kneipe seiner Tante. Die mexikanischen Barbetreiber waren zur WM 2006 in München gewesen und hatten Fotos von den Feiernden aus dem Schiller mitgebracht.

Die Engländer sind die Feierbiester

Am wildesten feiern aber erfahrungsgemäß die Engländer: Sie bringen ihre Fahnen, Tröten und Trillerpfeifen mit, fiebern und schreien wie keine andere Nation. Wenn Manchester spielt, geht’s im Schiller ordentlich zu. Nur Stress gibt’s selten, auch nicht, wenn Fangruppierungen aufeinandertreffen. In den 80ern, erzählt Langwieder, waren die Fans noch aggressiv. Das hat sich mittlerweile geändert. "Wenn die Leute feiern, dürfen sie hier alles, auf die Tische steigen, auf den Bänken tanzen. Ich habe einen guten Handwerker, der mir das wieder zammzimmert."

Andrea Langwieder schaut am liebsten Formel Eins und Handball, weil das schnelle Sportarten sind. Boxen wie ihr Hans? "Nein. Das ist ein gesundheitsruinierender Sport."

Die Mitarbeiter machen alles mit

Aber natürlich hat sie Spielpläne von zig Sportarten im Blick, ist immer informiert wann Fußball, American Football, Basketball, Tennis, Cricket und Boxen läuft. Wenn Manchester spielt, dann weiß sie, dass sie ihren eigenen Laden nicht wiedererkennen wird, weil die Fans alles zukleben.

Auch am 5. bis 7. Februar ist der ganzen Laden drei Tage voll mit Manchester Fans, Jungen und Alten. Sie gedenken der Spieler, die am 6. Februar 1958 nach einem Auftankstop auf dem Flughafen Riem ums Leben gekommen sind. Wenn solche Stammgäste da sind, bleibt auch Andrea Langwieder länger, obwohl sie es nicht muss. Denn auf ihr Team kann sie sich verlassen, ihre Mitarbeiter sind alle zwischen 18 und 27 Jahre dabei.

"Den Laden? Nur über meine Leiche", hat Andrea Langwieder 1989 gesagt, als Hans ihr vorgeschlagen hatte, das Schiller zu übernehmen. Das Lokal war verschrien. "Da wird noch geschossen", hat man sich in München erzählt. "In den ersten Wochen haben wir 40 Mark Umsatz am Tag gemacht", erinnert sich Langwieder. Das Paar schloss den Laden, ließ renovieren, Spiegel aufhängen, stellte Palmen auf. Die Münchner kamen zaghaft.

Motel One statt Café Schiller?

Aber erst als Hans den ganzen Kram, der seit Jahren ihren Keller verstopfte, anfing aufzuhängen, da wurde das Schiller zum geliebten Kuriosum. "Am Anfang wurde uns alles geklaut. Wir mussten das erstmal diebstahlsicher aufhängen." Auch heute noch sieht man an den Wänden, wo Gäste Bilder mit Teilen der Wand haben mitgehen lassen.

Doch Hans’ und Andreas Geschichte im Café Schiller könnte bald Geschichte sein. In einem Jahr sollen hier die Bauarbeiten für ein weiteres Motel One beginnen. Viele der Mieter von Appartements wurden gekündigt. Andrea Langwieder und das Beate Uhse Sexkino haben von den Abrissplänen aus der Zeitung erfahren.

"Ich hoffe, dass sich alles verzögert und ich hier noch ein paar Jahre weitermachen kann." Ob’s eine Option sei, mit dem Schiller umzuziehen? "Nein, das Café Schiller gibt’s nur hier, beim Bahnhof zwischen den Hotels und Spielhallen in Laufnähe zur Wiesn."