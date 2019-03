Look des Tages Samt und Sylvie!

Bei der "Misfit"-Premiere am Samstag in Köln war Moderatorin Sylvie Meis (40) sicherlich der Hingucker des Abends. Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich hatte sie ein Samt-Minikleid gewählt, das olivgrün-kupfern schimmerte. Doch nicht nur Material und Farbe machten das Dress so besonders, auch der Schnitt war ungewöhnlich. Neben Bustier-Oberteil und weit schwingendem Faltenrock war eine Schleppe angebracht, die bis zum Boden reichte. Schlichte schwarze Pumps komplettierte das sexy Outfit.