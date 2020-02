München - Es tut sich was im Dreimühlenviertel. In unmittelbarer Nähe haben in letzter Zeit (unter anderem wegen hoher Mieten und anderer Kosten) gleich drei alteingesessene Lokale geschlossen. Positiver ausgedrückt, könnte man auch sagen: Nachfolger sind ins Ex-Makassar und Co. eingezogen. Neue Lokale haben eröffnet – als letztes vor knapp zwei Wochen das durchaus schmucke Wirtshaus Spaten Sepp. Dort war bis September vergangenen Jahres das bayerisch-italienische Lokal Bavarese. Für Fans der gegenüber liegenden Boazn Valentin Stüberl: Diese hat der Ex-Bavarese-Chef behalten.